В Калининграде спасатели помогли девочке, которую заперла на балконе 2-летняя сестра

В Калининграде спасатели МЧС пришли на помощь девочке, запертой на балконе третьего этажа на Еловой аллее. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Двухлетний ребенок, играя, закрыл балконную дверь, оставив девятилетнюю сестру в западне. Взрослых дома не было. Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри, поэтому, вернувшаяся домой мама, не смогла зайти. На помощь пришли сотрудники поисково-спасательного отряда», — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью альпинистсткого снаряжения проникли с балкона соседей к запертой девочке. Отжав двери, они освободили ребенка из «ловушки, а затем открыли входную дверь и в квартиру хозяйке и сотрудникам полиции.

К «операции» по спасению ребенка привлекались 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль.