В Калининграде спасатели помогли девочке, которую заперла на балконе 2-летняя сестра

В Калининграде спасатели помогли девочке, которую заперла на балконе 2-летняя сестра
Фото пресс-службы МЧС
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде спасатели МЧС пришли на помощь девочке, запертой на балконе третьего этажа на Еловой аллее. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Двухлетний ребенок, играя, закрыл балконную дверь, оставив девятилетнюю сестру в западне. Взрослых дома не было. Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри, поэтому, вернувшаяся домой мама, не смогла зайти. На помощь пришли сотрудники поисково-спасательного отряда», — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью альпинистсткого снаряжения проникли с балкона соседей к запертой девочке. Отжав двери, они освободили ребенка из «ловушки, а затем открыли входную дверь и в квартиру хозяйке и сотрудникам полиции.

К «операции» по спасению ребенка привлекались 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter