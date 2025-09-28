Белгород после обстрела перешёл на резервные источники питания

После удара по белгородской ТЭЦ значительная часть города осталась без электричества. О последствиях обстрела со стороны Украины написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб, — сообщил Гладков. — Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий».

Глава региона уточнил, что, обзвонив «Водоканал», медицину и ряд других учреждений, выяснил, что все они перешли на резервные источники питания.

«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными — лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома. Я прошу вас с пониманием отнестись к этой просьбе», — добавил он.

Через 15 минут Гладков сообщил первую информацию о пострадавших: «В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

