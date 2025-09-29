В Калининграде пенсионерка «подарила» мошенникам 1,5 млн в надежде заработать на бирже

61-летняя калининградка лишилась крупной суммы денег, в том числе взятых в кредит, поверив мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции установлено, что женщине поступило предложение о дополнительном заработке на бирже. Доверившись злоумышленникам, она в течение месяца перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре калининградка поняла, что вывести «заработанные» деньги и вложенные средства не удастся. Всего женщина перевела 1 500 000 рублей — 300 тысяч личных накоплений и 1,2 миллиона кредитных средств.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции вновь напоминают, что обещания лёгкого заработка в короткие сроки часто поступают от мошенников. «Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим быстрый доход без усилий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!» — призывают в УМВД.