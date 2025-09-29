В Калининграде пенсионерка «подарила» мошенникам 1,5 млн в надежде заработать на бирже

Все новости по теме: Криминал

61-летняя калининградка лишилась крупной суммы денег, в том числе взятых в кредит, поверив мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции установлено, что женщине поступило предложение о дополнительном заработке на бирже. Доверившись злоумышленникам, она в течение месяца перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре калининградка поняла, что вывести «заработанные» деньги и вложенные средства не удастся. Всего женщина перевела 1 500 000 рублей — 300 тысяч личных накоплений и 1,2 миллиона кредитных средств.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции вновь напоминают, что обещания лёгкого заработка в короткие сроки часто поступают от мошенников. «Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим быстрый доход без усилий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!» — призывают в УМВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter