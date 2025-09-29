16-летний калининградец на «БМВ» спровоцировал ДТП, пострадала 14-летняя пассажирка

В воскресенье вечером в Калининграде произошло ДТП, спровоцированное подростком на «БМВ». В результате пострадала находившаяся в салоне его авто 14-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба

Авария случилась в 19:43 на ул. Айвазовского в районе дома № 7. 16-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не выполнил требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и столкнулся с «Опелем», двигавшимся по главной дороге. В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомобиля «БМВ» госпитализирована.