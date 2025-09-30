В Гусеве сбили девочку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора (видео)

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

В Гусеве на ул. Победы 29 сентября произошло ДТП с участием 8-летней девочки. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В 14:06 автомобиль «Мерседес» под управлением 35-летнего водителя, который при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

Видео: Госавтоиспекция 

