Советчанина взяли под стражу по обвинению в половом преступлении против малолетней

В Советске заключен под стражу местный житель, обвиняемый по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 23 сентября в Советске 39-летний мужчина зашел в подъезд следом за возвращавшейся домой малолетней девочкой и совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Ребенок начал кричать, это спугнуло злоумышленника, и он скрылся с места преступления.

В кратчайшие сроки личность фигуранта была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленник задержан следователем регионального управления СКР, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия Советским городским судом в задержанного него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Организован комплекс мер реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм. Расследование продолжается.

