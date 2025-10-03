СК: глава фирмы по переработке сухофруктов и орехов недоплатил налогов на 265 млн

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации по переработке и консервированию сухофруктов и орехов, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 265,7 млн рублей. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС при участии оперативников УЭБ и ПК УМВД. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с апреля 2019 по май 2022 года обвиняемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 265,7 млн рублей, что является особо крупным размером.

Следствием допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого в достаточной сумме наложен арест. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.


