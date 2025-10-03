Направлено в суд дело ОПГ, у участников которой изъяли почти 3 кг наркотиков

Транспортными полицейскими Калининграда направлено в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В общей сложности у членов преступной группы было изъято порядка трех килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Преступную группу организовали трое жителей региона в возрасте 30, 35 и 36 лет. Они создали интернет-магазин детской продукции, под прикрытием которого занимались продажей наркотиков. Оформление заказов происходило бесконтактным способом. Использовалась система «закладок» для реализации наркотиков покупателям, связь осуществлялась через специальные программы, а для расчетов с покупателями использовались платежные интернет-системы. Для всех членов ОПГ действовали четкие правила поведения, система вознаграждений и наказаний. При этом участники группы не обладали информацией об анкетных данных друг друга.

Конец преступному бизнесу положили транспортные полицейские. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 2 тыс. доз наркотических средств: 1130 граммов мефедрона, 1116 граммов амфетамина, около 540 граммов гашиша, 0,19 граммов психоделического вещества 2С-В, более 370 граммов каннабиса, 0,05 граммов тетрагидроканнабинола, около 1,30 граммов эфедрона.

Следственным отделом Западного ЛУ МВД России на транспорте расследовано 42 уголовных дела, возбужденных в отношении злоумышленников по признакам преступлений, предусмотренных ч . 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы). В отношении организатора преступной группы возбуждено 16 уголовных дел по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

На данный момент организатор заключен под стражу, в отношении второго фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовных дел с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи за совершение преступления, вменяемого фигурантам, предусматривает пожизненное лишение свободы.