УМВД: житель Багратионовска зарегистрировал в своем доме более 20 мигрантов

Багратионовские полицейские привлекли к ответственности местного жителя за незаконную постановку на учет свыше 20 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что с августа по ноябрь 2024 года злоумышленник поставил на учет в своем доме, расположенном в пос. Первомайское, 23 уроженцев Средней Азии. Полицейские не обнаружили там следов пребывания зарегистрированных граждан. Опросив соседей, стражи порядка выяснили, что новых постояльцев в доме злоумышленника также никто никогда не видел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к аналогичным правонарушениям.