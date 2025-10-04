В Гурьевске на переходе сбили 10-летнего самокатчика

В Гурьевске в субботу, 4 октября, произошло ДТП на пешеходном переходе. В результате пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 11:10. Водитель автомобиля при повороте с ул. Крайней на ул. Строительную совершил наезд на пешехода 2015 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был направлен в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.