В Калининграде заблокировано движение троллейбусов из-за поломки пантографа

В Калининграде из-за поломки пантографа троллейбуса в районе развилки Ленинский проспект — улица Театральная заблокировано движение двух троллейбусных маршрутов. Как сообщает паблик МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок», ограничения касаются троллейбусов № 1 и № 7.

«Троллейбусы маршрута № 1 временно идут по пр-ту Ленинскому, пр-ту Московскому, ул. Леонова (ул. Комсомольская) до конечной станции ул. Красная. Исключено движение по пр-ту Советскому, — уточняет паблик транспортников. — Троллейбусы № 7 временно идут по пр-ту Московскому, ул. Леонова (ул. Комсомольская) до конечной станции ул. Красная. Исключено движение по ул. Горького».