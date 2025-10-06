После ударов ВСУ по Белгороду без света остались почти 40 тысяч жителей

После ударов ВСУ по Белгороду без света остались почти 40 тысяч жителей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

После вечернего ракетного удара по Белгороду почти 40 тысяч жителей из семи муниципалитетов Белгородской области остались без электроэнергии. Об этом сообщал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На утро 6 октября большая часть потребителей была запитана, однако к семи утра частичное отключение затрагивает 24 населенных пункта и 5400 жителей. Гладков сообщает, что без света часть Белгорода, Белгородского района, а также Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

«Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены, — добавил глава региона. — Работа детских садов и школ, как я вчера и говорил, — через родительские чаты, для того, чтобы не создавать мотивацию для наших врагов и не подвергать дополнительным рискам наших детей, — мы сообщим о работе данных учреждений».

Губернатор рассказал, что в Грайворонском округе бойцы самообороны спасли тяжелораненого заместителя главы. Гладков также опроверг слухи о роспуске отрядов самообороны.

«Я даже не понимаю, как могут сформироваться такие слухи. По определению такого быть не может. Это как самому себе отрезать или руки, или ноги. Мы не справимся без вас, потому что вы те, кто первыми приходит на помощь, кто имеет самую большую мотивацию защиты родной земли. И мы всегда будем благодарить вас за честность, самоотверженность и мужество, которое вы проявляете каждую секунду», — сообщил он.

