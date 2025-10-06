УМВД: в Калининграде гость выбросил кота хозяйки из окна четвертого этажа

В Калининграде полиция возбудила дело по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В ветклинику был доставлен кот, которого выбросили из окна. У животного выявили множественные травмы и переломы. Ветеринар сообщил о случившемся правоохранителям. Участковый выяснил, что в квартире хозяйки кота в ее отсутствие находилось несколько гостей, распивавших алкоголь. В ходе застолья 44-летний злоумышленник выбросил кота из окна с четвертого этажа. Очевидцы происшествия позвонили хозяйке кота, которая приехала на место и отвезла питомца в ветклинику.

В настоящее время в отношении злоумышленника дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.