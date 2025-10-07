Калининградец получил 10-летний срок и крупный штраф за оправдание терроризма

52-летний житель Калининграда признан виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства и оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в период с марта 2022 года по октябрь 2024 года подсудимый осуществлял администрирование телеграм-каналов, где публиковал различные материалы, имеющие отношение к специальной военной операции.

В феврале 2024 года в одном из каналов подсудимый опубликовал призывы к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. Кроме того, в марте 2024 года, разделяя идеологию терроризма, он разместил публикацию, содержащую оправдание деятельности двух террористических организаций.

Балтийский флотский военный суд путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору назначил мужчине 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 млн рублей.