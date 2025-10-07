Калининградец получил 10-летний срок и крупный штраф за оправдание терроризма

Все новости по теме: Терроризм

52-летний житель Калининграда признан виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства и оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в период с марта 2022 года по октябрь 2024 года подсудимый осуществлял администрирование телеграм-каналов, где публиковал различные материалы, имеющие отношение к специальной военной операции.

В феврале 2024 года в одном из каналов подсудимый опубликовал призывы к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. Кроме того, в марте 2024 года, разделяя идеологию терроризма, он разместил публикацию, содержащую оправдание деятельности двух террористических организаций.

Балтийский флотский военный суд путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору назначил мужчине 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 млн рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter