В ДТП на полесской трассе пострадали 17-летняя мопедистка и ее пассажир (видео)

Во вторник, 7 октября, в Калининградской области произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 15 часов 28 минут на нерегулируемом перекрестке автомобильной дороги «Калининград-Полесск». Водитель «Мазды», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу 17-летней девушке на мопеде, которая двигалась по главной дороге со стороны Полесска в направлении Калининграда. Произошло столкновение.

В результате ДТП девушка и ее пассажир 2008 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в медучреждение Калининграда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.