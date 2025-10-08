ГАИ: 20-летний водитель скрылся с места смертельного ДТП в Славском округе

В посёлке Поддубье Славского округа во вторник, 7 октября, произошло смертельное ДТП. Сбивший пешехода водитель скрылся с места аварии, однако впоследствии был найден, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинпекции.

ДТП произошло ​​в 20:10 на 17 км автодороги регионального значения «Жилино — Большаково — Гастеллово — Тимирязево» в районе дома № 78а. 20-летний водитель автомобиля марки «Ауди», двигаясь со стороны посёлка Дзержинское в направлении посёлка Большаково, выбрал скоростной режим, не обеспечивающий возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, «в результате чего допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте (не в зоне видимости пешеходного перехода), слева направо по ходу движения автомобиля, и совершившего падение на проезжую часть дороги в непосредственной близости от двигавшегося автомобиля».

Водитель автомобиля, нарушив пункт 2.5 ПДД РФ, оставил место ДТП, участником которого он являлся, и скрылся на вышеуказанном автомобиле. Впоследствии водитель и автомобиль были разысканы.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ГАИ, погибшим оказался 42-летний житель Славского округа.


