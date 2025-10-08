Суд: 18-летнего советчанина обвиняют в надругательстве над малолетней девочкой

Черняховским городским судом заключен под стражу 18-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. На момент совершения преступления ему было 16 лет, а ребенку — пять. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда

По данным следствия, в июле 2023 года в поселке Черняховского района, находясь на чердаке дома, 16-летний юноша совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка. Спустя 2 года девочка указала на него как на лицо, совершившее преступление. После задержания молодой человек частично признал вину, однако после предъявления обвинения отказался от своих слов.

Постановлением Черняховского городского суда в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.