«Нет сварщиков»: коммунальная авария оставила без тепла жителей ул. Свободной

Коммунальная авария на улице Свободной в Калининграде оставила два многоквартирных дома без горячей воды (дома № 4-8 и 10-20) и один дом без тепла (дом № 10-20). О том, что управляющая компания ЖЭУ-18 не может устранить аварию третий день, «Новому Калининграду» сообщили жильцы 12-го подъезда.

«В жилых и нежилых помещениях третий день отсутствует отопление и горячая вода, — сообщила одна из жительниц. — Обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят. В ЖЭУ-18 нам говорят, что договор у них с «Городской аварийной службой, но сварщика у них нет».

Аварии на участке теплотрассы, который проходит через улицу Свободную, как добавила жительница, происходят примерно раз в месяц на протяжении шести лет.

«На просьбы провести ремонтные работы в период профилактического отключения горячего водоснабжения никаких действий не предпринимается. УК ссылается на то, что данная услуга не входит в платёж. Аварии, которые случаются, устраняются по 2-3 дня, вне зависимости от времени года. Все жильцы вынуждены сидеть без горячей воды и отопления. Не исключено, что многие начнут включать отопительные приборы и газ для тепла, и мы боимся последствий такого обогрева», — пояснила она.

В ЖЭУ-18 «Новому Калининграду» подтвердили факт аварии и сослались на то, что трубы теплотрассы «проржавели и требуют капремонта».

«В „Городской аварийной службе“ у нас на сегодняшний момент нет сварщика, — заявила представительница управляющей компании. — По городу эта специальность тоже дефицитная, и найти их невозможно. Мы сейчас договорились с одним, и вот он приехал. Сегодня должны сделать».