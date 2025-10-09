Снимали на камеру: в Калининграде группа подростков напала на 13-летнего школьника

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Калининграде возбуждено уголовное дело по информации о совершении хулиганских действий в отношении подростка. Ход расследования находится на контроле главы Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 6 октября в Калининграде группа несовершеннолетних избивала 13-летнего подростка, снимая происходящее на видеокамеру. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у мальчика диагностирован перелом руки.

Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В ходе расследования предстоит детально установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, его совершивших.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту, а также об установленных обстоятельствах.

