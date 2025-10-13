Два жителя области повредили более 60 деревьев на чужом земельном участке

Все новости по теме: Экология

В Багратионовском районе полицейские уличили двоих злоумышленников в незаконном повреждении деревьев. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Участковые заметили, как на одном из земельных участков пос. Большедорожное двое неизвестных ведут работы, повреждая деревья. В ходе проверки выяснилось, что мужчины обнаружили на чужом участке фундамент старого дома, который решили разобрать для извлечения стройматериалов. При помощи техники они начали проводить земельные работы, в ходе которых повредили более 60 деревьев различных пород: ясень, клен, черемуха и липа.

Подозреваемыми оказались двое жителей области в возрасте 40 и 45 лет, не имеющие разрешения на вырубку деревьев. Своими действиями они причинили ущерб экологии в особо крупном размере на сумму свыше 150 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter