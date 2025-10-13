Два жителя области повредили более 60 деревьев на чужом земельном участке

В Багратионовском районе полицейские уличили двоих злоумышленников в незаконном повреждении деревьев. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Участковые заметили, как на одном из земельных участков пос. Большедорожное двое неизвестных ведут работы, повреждая деревья. В ходе проверки выяснилось, что мужчины обнаружили на чужом участке фундамент старого дома, который решили разобрать для извлечения стройматериалов. При помощи техники они начали проводить земельные работы, в ходе которых повредили более 60 деревьев различных пород: ясень, клен, черемуха и липа.

Подозреваемыми оказались двое жителей области в возрасте 40 и 45 лет, не имеющие разрешения на вырубку деревьев. Своими действиями они причинили ущерб экологии в особо крупном размере на сумму свыше 150 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.