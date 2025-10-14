В Советске задержан подросток, подозреваемый в надругательстве над 7-летней девочкой

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Советске полицейские задержали 14-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, с заявлением обратилась мать пострадавшей.

«По предварительным данным, 10 октября подозреваемый в подъезде жилого дома на ул. Искры, угрожая ножом, совершил преступление против половой неприкосновенности 7-летнего ребенка», — заявили в пресс-службе ведомства.

Подростка задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий на ул. Революции. Ранее юноша не попадал в поле зрения правоохранительных органов и на учете не состоял. Однако он был задержан «в момент попытки совершения противоправных действий в отношении еще одной несовершеннолетней жительницы Советска».

В Следственном управлении СК РФ пояснили, что по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) против юноши возбудили уголовное дело.

«Преступление было совершено в условиях неочевидности, — дают свою оценку в Следкоме. — В кратчайшие сроки с момента совершения преступления оно раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками областного УМВД. Личность нападавшего установлена, он задержан оперативными сотрудниками полиции и передан в распоряжение следователей регионального управления СКР».

В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании подростку меры пресечения. Также следствием организован «комплекс мер реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм». Расследование уголовного дела продолжается.

