Против калининградца возбудили дело по статье «Теракт» за поджог полицейского авто (видео)

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего поджог полицейского автомобиля. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в четверг, 9 октября, около 16:00 часов на Советском переулке в Калининграде.

По предварительным данным, 25-летний местный житель пытался повредить служебный автомобиль. Полицейские заметили, как злоумышленник облил транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и поджег. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. Установлено, что калининградец получил инструкции по телефону от третьих лиц.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.