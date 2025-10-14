Жителя Гвардейского района отправили в колонию и лишили авто за нетрезвую езду

Жителя Гвардейского района отправили в колонию и лишили авто за нетрезвую езду
Фото пресс-службы областной прокуратуры
48-летнего жителя поселка Славинск Гвардейского района приговорили к реальному сроку лишения свободы за вождение в состоянии опьянения. Кроме того, его автомобиль изъят в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 13 апреля 2025 года подсудимый, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный водительских прав, вновь сел за руль в состоянии опьянения, отказавшись после задержания отказался от прохождения медосвидетельствования. В судебном заседании вину мужчина не признал.

Тем не менее суд назначил ему наказание в виде 1 года колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль, которым подсудимый управлял в состоянии опьянения.

