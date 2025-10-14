В Светлом прокуратура требует компенсацию в пользу пострадавшего в ДТП ребенка

Прокуратура города Светлого обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

31 августа на автодороге «Ижевское — Светлый» водитель «Мицубиси», не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди». В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир второго авто, он получил травму головы.

Прокурор Светлого требует взыскать с водителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.