На ул. Горького на пешеходном переходе сбили 10-летнего школьника (видео)

В Калининграде на ул. Горького на пешеходном переходе 14 октября сбили 10-летнего ребенка. Он выбежал на дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 18:52. «50-летний водитель автомобиля марки „КИА РИО“ допустил наезд на 10-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Видео: Госавтоинспекция