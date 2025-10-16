Житель Светлого потерял 150 тыс. руб., купив «билеты в театр»

Все новости по теме: Криминал

18-летний житель Светлого стал жертвой мошенников лишился 150 тыс. руб. под предлогом покупки билетов в театр. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже билетов в один из театров Калининграда. После связи с продавцом общение перешло в мессенджер, где злоумышленник направил потенциальному покупателю «ссылку для оплаты». Юноша, введя реквизиты банковской карты и подтверждающие коды из СМС-сообщений, потерял все денежные средства, находившиеся на карте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter