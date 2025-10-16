Житель Светлого потерял 150 тыс. руб., купив «билеты в театр»

18-летний житель Светлого стал жертвой мошенников лишился 150 тыс. руб. под предлогом покупки билетов в театр. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже билетов в один из театров Калининграда. После связи с продавцом общение перешло в мессенджер, где злоумышленник направил потенциальному покупателю «ссылку для оплаты». Юноша, введя реквизиты банковской карты и подтверждающие коды из СМС-сообщений, потерял все денежные средства, находившиеся на карте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».