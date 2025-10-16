Калининградка пообещала помочь 18-летней племяннице с ипотекой и украла ее деньги

Все новости по теме: Криминал

35-летняя калининградка стала фигуранткой уголовного дела за присвоение крупной суммы денежных средств, принадлежащих 18-летней племяннице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 18-летняя калининградка, которая сообщила, что родственница присвоила ее деньги в размере свыше 1 100 000 рублей. Выяснилось, что потерпевшая хотела приобрести квартиру в ипотеку и обратилась за помощью к 35-летней родственнице. Та согласилась оформить кредит на свое имя и получила от племянницы деньги для первоначального взноса, предложив временно положить их на свой банковский счет в ожидании сделки. Когда же пришло время делать взнос, выяснилось, что тетя израсходовала деньги племянницы на личные нужды. Часть средств она направила на погашение собственных долгов, а оставшуюся сумму потратила на ставках.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следственных действий фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

