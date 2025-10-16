На ул. Флотской в Калининграде сбили школьника (фото)

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Восьмилетний пешеход получил травмы в результате ДТП на ул. Флотской в Калининграде. Авария произошла утром в четверг, 16 октября, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 16.10.2025 в 07:45 в городе Калининграде на улице Флотской, 9, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем „Хендай“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2017 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.