УМВД: в Калининграде задержан наркосбытчик с 2 кг метадона и два его куратора (фото)

В Калининградской области оперативники задержали 19-летнего сбытчика с двумя килограммами метадона, а затем вычислили двух его кураторов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 19-летнего юношу. При личном досмотре у него обнаружено и изъято более 2 кг метадона. В ходе работы с подозреваемым было установлено, что молодой человек действовал по указанию своей 44-летней знакомой, которая, в свою очередь, выполняла поручения 36-летнего куратора.

Все злоумышленники были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По решению суда 19-летнему фигуранту на время следственных действий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные заключены под стражу.