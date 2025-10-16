Приставы оштрафовали микрокредитную организацию за сообщения должнице

В Калининграде приставы привлекли к административной ответственности казанскую микрокредитную организацию, нарушившую права должницы. В сообщениях на нее оказывали психологическое давление, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка оформила договор потребительского займа на сумму 10 тыс. руб., но не отдала долг вовремя. Представители микрокредитной организации начали требовать возврата просроченной задолженности, но с нарушением закона. На женщину оказывалось психологическое давление. Так, должнице поступали сообщения, где говорилось, что ей даётся всего час на закрытие займа — далее «долги будут собирать по копеечкам с родных».

В ходе расследования дела факты незаконного взаимодействия с должницей подтвердились. Кроме того, приставы установили, что микрокредитная организация неоднократно совершала подобные административные правонарушения, в том числе в Московской, Тверской и Кировской областях. Судебные приставы назначили организации штраф 100 тыс. руб.