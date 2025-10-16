Приставы оштрафовали микрокредитную организацию за сообщения должнице

Все новости по теме: Долги

В Калининграде приставы привлекли к административной ответственности казанскую микрокредитную организацию, нарушившую права должницы. В сообщениях на нее оказывали психологическое давление, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка оформила договор потребительского займа на сумму 10 тыс. руб., но не отдала долг вовремя. Представители микрокредитной организации начали требовать возврата просроченной задолженности, но с нарушением закона. На женщину оказывалось психологическое давление. Так, должнице поступали сообщения, где говорилось, что ей даётся всего час на закрытие займа — далее «долги будут собирать по копеечкам с родных».

В ходе расследования дела факты незаконного взаимодействия с должницей подтвердились. Кроме того, приставы установили, что микрокредитная организация неоднократно совершала подобные административные правонарушения, в том числе в Московской, Тверской и Кировской областях. Судебные приставы назначили организации штраф 100 тыс. руб. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter