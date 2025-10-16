Источник: обыски в мэрии проводились в комитете городского развития и цифровизации

Источник: обыски в мэрии проводились в комитете городского развития и цифровизации
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: ТАСС об обысках в мэрии Калининграда: возбуждено дело о мошенничестве
Все новости по теме: Коррупция

Обыски в мэрии Калининграда проводились в комитете городского развития и цифровизации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил знакомый с ситуацией источник в одном из силовых ведомств региона.

Отметим, что ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

«Я вот сейчас сижу и с почтой разбираюсь, отвечаю на запросы граждан, — сообщил Шлыков. — Сейчас что-нибудь упущу и не то что-нибудь рассмотрю. Это не мой профиль, поэтому не могу ответить».

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводит совместно с ФСБ.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

Также известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter