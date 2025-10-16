Источник: обыски в мэрии проводились в комитете городского развития и цифровизации

Обыски в мэрии Калининграда проводились в комитете городского развития и цифровизации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил знакомый с ситуацией источник в одном из силовых ведомств региона.

Отметим, что ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

«Я вот сейчас сижу и с почтой разбираюсь, отвечаю на запросы граждан, — сообщил Шлыков. — Сейчас что-нибудь упущу и не то что-нибудь рассмотрю. Это не мой профиль, поэтому не могу ответить».

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводит совместно с ФСБ.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

Также известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.