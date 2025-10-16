ТАСС об обысках в мэрии Калининграда: возбуждено дело о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в администрации Калининграда изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В ходе обысков изъята документация. Дело возбуждено по статье о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации.

Ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

Также известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.