В Калининграде на пересечении улиц Фрунзе и Литовский вал сбили школьника

В Калининграде утром 17 октября на пересечении улиц Фрунзе и Литовский вал произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход 2015 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.



Водитель автомобиля допустил наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Несовершеннолетний получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждения.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Фото: Госавтоинспекция Калининградской области