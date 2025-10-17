Прокуратура: полесского депутата ждет суд за уклонение от погашения кредитного долга

Прокуратура Полесского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата местного окружного совета. Он обвиняется по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что на исполнении в ОСП Полесского района находится исполнительное производство о взыскании с обвиняемого и ООО „Балтийская лесозаготовительная компания“ задолженности по кредитному договору в пользу банка в размере более 5,3 млн рублей. Вместе с тем обвиняемый, получая доход от предпринимательской деятельности и имея возможность произвести частичное погашение кредиторской задолженности, не предпринял действий к выплате долга. Уголовное дело направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Согласно данным из открытых источников, гендиректором и единственным учредителем ООО «Балтийская лесозаготовительная компания» является Алексей Рябов, который также является депутатом окружного совета Полесского муниципального округа. В окружном совете корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не готовы комментировать ситуацию, поскольку у них «отсутствует официальная информация от правоохранительных органов относительно Рябова Алексея Алексеевича». При этом получить комментарий у самого депутата в совете также не смогли: телефон Рябова оказался недоступен.

