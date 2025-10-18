Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии

Три женщины погибли в результате взрыва на стерлитамакском заводе «Авангард» в Башкирии в пятницу, 17 октября. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своём телеграм-канале.

«В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено. Самое главное — это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация», — добавил он. Хабаров также отметил, что пять человек находятся в больнице: «У двоих состояние достаточно тяжёлое, у остальных — средней тяжести. Но, подчёркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги».

Глава региона подчеркнул, что атаки БПЛА не было. В причинах взрыва будут разбираться криминалисты.

«Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся, — отметил он. — К сожалению, бывают такие тяжёлые ситуации. Тем не менее предприятие продолжит выпускать крайне нужную и востребованную для нашей страны продукцию».

