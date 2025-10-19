В центре Калининграда из-за аварии заблокировано движение общественного транспорта

В центре Калининграда из-за аварии заблокировано движение общественного транспорта
Фото: Центр организации движения и пассажирских перевозок
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Из-за аварии на улице Пролетарской заблокировано движение общественного транспорта из центра Калининграда. Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с аварией на ул. Пролетарской (ориентир — ТЦ Z-Форт), заблокировано движение общественного транспорта в направлении из центра города. Автобусы маршрутов № 14 и № 61 временно следуют по ул.Горького, ул. Генерала-Лейтенанта Озерова и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по ул. Пролетарской», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter