В центре Калининграда из-за аварии заблокировано движение общественного транспорта

Из-за аварии на улице Пролетарской заблокировано движение общественного транспорта из центра Калининграда. Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с аварией на ул. Пролетарской (ориентир — ТЦ Z-Форт), заблокировано движение общественного транспорта в направлении из центра города. Автобусы маршрутов № 14 и № 61 временно следуют по ул.Горького, ул. Генерала-Лейтенанта Озерова и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по ул. Пролетарской», — говорится в сообщении.