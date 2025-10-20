Минприроды: разрушающаяся плотина Паркового ручья в ЦПКиО оказалась без хозяина (фото)

Плотина на Парковом ручье в калининградском Центральном парке культуры и отдыха, которая в этом году начала активно разрушаться, никому не принадлежит, поэтому не восстанавливается. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области. Сославшись на ответ председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергея Радковского, в министерстве уточнили, что мэрия инициировала принятие гидротехнических сооружений в муниципальную собственность. Обращение об этом было рассмотрено 8 октября этого года. В своём ответе Радковский называет плотину «бесхозяйным» объектом.

«В соответствии с Порядком, по истечении 3 месяцев с момента постановки на учет бесхозяйной недвижимой вещи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в соответствии с требованиями ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, главы 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации администрация обратится в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на данный объект, — сообщил чиновник. — Таким образом, ориентировочный срок учета гидротехнического сооружения в реестре муниципального имущества и передачи на баланс эксплуатирующей организации — 2 квартал 2026 года».

Таким образом, как уточняет Радковский, восстановление сооружений будет возможно только после учета объекта в реестре муниципального имущества мэрии Калининграда.

Ранее «Новый Калининград» обратился в минприроды с просьбой обратить внимание на разрушение объекта, являющегося одним из открыточных видов Центрального парка. В течение этого года в районе пешеходного моста через Парковый ручей образовалось уже два провала. Также из-за разрушения берега перестала функционировать плотина.

