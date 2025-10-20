Минприроды: разрушающаяся плотина Паркового ручья в ЦПКиО оказалась без хозяина (фото)

Минприроды: разрушающаяся плотина Паркового ручья в ЦПКиО оказалась без хозяина (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Плотина на Парковом ручье в калининградском Центральном парке культуры и отдыха, которая в этом году начала активно разрушаться, никому не принадлежит, поэтому не восстанавливается. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области. Сославшись на ответ председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергея Радковского, в министерстве уточнили, что мэрия инициировала принятие гидротехнических сооружений в муниципальную собственность. Обращение об этом было рассмотрено 8 октября этого года. В своём ответе Радковский называет плотину «бесхозяйным» объектом.

«В соответствии с Порядком, по истечении 3 месяцев с момента постановки на учет бесхозяйной недвижимой вещи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в соответствии с требованиями ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, главы 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации администрация обратится в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на данный объект, — сообщил чиновник. — Таким образом, ориентировочный срок учета гидротехнического сооружения в реестре муниципального имущества и передачи на баланс эксплуатирующей организации — 2 квартал 2026 года».

Таким образом, как уточняет Радковский, восстановление сооружений будет возможно только после учета объекта в реестре муниципального имущества мэрии Калининграда.

Ранее «Новый Калининград» обратился в минприроды с просьбой обратить внимание на разрушение объекта, являющегося одним из открыточных видов Центрального парка. В течение этого года в районе пешеходного моста через Парковый ручей образовалось уже два провала. Также из-за разрушения берега перестала функционировать плотина.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter