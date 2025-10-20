УМВД: директор унитарного предприятия в Нестерове присвоил более 1 млн рублей

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт преступной деятельности 52-летнего директора одного из унитарных предприятий г. Нестерова. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что в период с декабря 2022 года по июнь 2025 года подозреваемый фиктивно трудоустроил знакомую женщину на должность заведующей складом. Оплата за работы, которые она якобы выполняла, перечислялась другой сотруднице, которая затем отдавала эти деньги руководителю. Таким образом подозреваемый незаконно получил из бюджета предприятия денежные средства на сумму свыше 1 миллиона рублей.

В настоящее время по решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


