Житель Гвардейского района ранил ножом 13-летнего сына, возбуждено дело

В Гвардейском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого, ранившего ножом собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница пос. Комсомольск, которая сообщила, что бывший супруг угрожал ей убийством и ранил их общего ребенка. Выяснилось, что женщина и ее 13-летний сын приехали за вещами к отцу ребенка, с которым совместно не проживают. Между экс-супругами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать убийством. Мальчик бросился к отцу, защищая мать. Подозреваемый махнул ножом, поранив сыну кисть левой руки. Полученные ребенком телесные повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью.

Дознавателем в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК РФ.

