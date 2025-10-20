В Калининграде привлекли к ответственности двух капитанов экскурсионных катеров

В Калининграде привлечены к административной ответственности два капитана экскурсионных катеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены нарушения правил эксплуатации маломерных судов на реке Преголе. Установлено, что двое местных жителей в возрасте 55 и 56 лет, являющихся капитанами экскурсионных катеров, при перевозке пассажиров превысили установленную норму вместимости судна. Они взяли на борт большее число лиц, нежели предусмотрено законом.

Материалы переданы в Ространснадзор для возбуждения административных производств по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов с нарушением норм пассажировместимости). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.