В Калининграде привлекли к ответственности двух капитанов экскурсионных катеров

Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде привлечены к административной ответственности два капитана экскурсионных катеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены нарушения правил эксплуатации маломерных судов на реке Преголе. Установлено, что двое местных жителей в возрасте 55 и 56 лет, являющихся капитанами экскурсионных катеров, при перевозке пассажиров превысили установленную норму вместимости судна. Они взяли на борт большее число лиц, нежели предусмотрено законом.

Материалы переданы в Ространснадзор для возбуждения административных производств по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов с нарушением норм пассажировместимости). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter