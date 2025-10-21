Роспотребнадзор: в регионе распространяется фейковое письмо о качестве воды

Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области распространяется поддельное письмо от имени руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры о якобы угрожающем здоровью качестве воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В „письме“ идёт речь о якобы потенциальной санитарно-эпидемиологической угрозе для здоровья населения, в особенности для детей дошкольного и школьного возраста, при употреблении воды из системы централизованного водоснабжения. Обращаем Ваше внимание, что Управление Роспотребнадзора таких писем не составляло и не направляло», — говорится в сообщении.

В рамках социально-гигиенического мониторинга управление постоянно осуществляет контроль качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в точках многолетнего наблюдения. В настоящее время результаты оценки качества питьевой воды в рамках мониторинга не требуют принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter