Роспотребнадзор: в регионе распространяется фейковое письмо о качестве воды

В Калининградской области распространяется поддельное письмо от имени руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры о якобы угрожающем здоровью качестве воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В „письме“ идёт речь о якобы потенциальной санитарно-эпидемиологической угрозе для здоровья населения, в особенности для детей дошкольного и школьного возраста, при употреблении воды из системы централизованного водоснабжения. Обращаем Ваше внимание, что Управление Роспотребнадзора таких писем не составляло и не направляло», — говорится в сообщении.

В рамках социально-гигиенического мониторинга управление постоянно осуществляет контроль качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в точках многолетнего наблюдения. В настоящее время результаты оценки качества питьевой воды в рамках мониторинга не требуют принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.

