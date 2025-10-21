Айтишник из Калининграда получил 15 лет за госизмену и финансирование терроризма

Все новости по теме: Терроризм

Балтийский военный суд вынес приговор 43-летнему калининградцу. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили «Новому Калининграду» в надзорном ведомстве, подсудимый работал в сфере IT. В январе и феврале 2024 года он перевел более 20 тыс. рублей на банковские карты националистической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других вооруженных формирований Украины. Кроме того, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года подсудимый оказывал финансовую помощь ВСУ путем переводов цифровой валюты.

Балтийский флотский военный суд с учетом позиции гособвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы, из которых первые 4 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также в доход РФ конфискован эквивалент денежных средств, направленных иностранному государству.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter