Айтишник из Калининграда получил 15 лет за госизмену и финансирование терроризма

Балтийский военный суд вынес приговор 43-летнему калининградцу. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили «Новому Калининграду» в надзорном ведомстве, подсудимый работал в сфере IT. В январе и феврале 2024 года он перевел более 20 тыс. рублей на банковские карты националистической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других вооруженных формирований Украины. Кроме того, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года подсудимый оказывал финансовую помощь ВСУ путем переводов цифровой валюты.

Балтийский флотский военный суд с учетом позиции гособвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы, из которых первые 4 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также в доход РФ конфискован эквивалент денежных средств, направленных иностранному государству.