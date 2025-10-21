МВД: житель Правдинского округа повесил собаку на веревке

Все новости по теме: Криминал

46-летний житель Правдинского округа стал фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с животным, повлекшим смерть собаки. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, он повесил ее на веревке.

В полицию обратилась местная жительница, которая стала свидетелем того, как ее сосед издевался над своей собакой. Инцидент произошел в пос. Малодворки. Мужчина повесил собаку на веревке, в результате чего животное погибло.

Дознаватель отделения полиции по Правдинскому округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

