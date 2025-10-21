Суд взыскал компенсацию с зеленоградца, ударившего чужого ребенка черенком лопаты

Прокуратура Зеленоградского района защитила права ребенка, которого мужчина ударил черенком лопаты.

Прокуратура Зеленоградского района провела проверку по обращению местной жительницы, сообщившей о причинении побоев несовершеннолетнему. Установлено, что вечером 14 марта около дома по ул. Ясной в Зеленоградске мужчина ударил 12-летнего сына заявительницы черенком лопаты в область лица и спины, а также нанес несколько ударов ладонью по голове, причинив ребенку телесные повреждения.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с мужчины компенсации морального вреда. Судом исковые требования удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 50 тыс. рублей.