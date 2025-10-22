Жительница Гурьевска потеряла 3,5 млн при «заказе автомобиля» из Германии

43-летняя жительница Гурьевска стала жертвой мошенников. При «заказе автомобиля „Фольксваген Туарег“ из-за рубежа» она лишилась 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С женщиной связался «менеджер» сообщества, которое осуществляет доставку транспортных средств из Германии. В ходе переписке собеседник настоял на внесении всей суммы сразу под предлогом того, что при полной оплате автомобиль будет доставлен «вовремя и без проблем». Потерпевшая, поверив аферистам, перевела деньги на указанный банковский счет. Когда мошенники перестали выходить на связь, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

