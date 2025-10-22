45-летний электросамокатчик сбил пешехода на Киевской в Калининграде

45-летний электросамокатчик сбил пешехода на Киевской в Калининграде
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
В среду, 22 октября, в Калининграде произошло ДТП с участием электросамоката и пешехода. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, в 08:03 на улице Киевской возле дома 22б электросамокатчик 1980 года рождения при движении по тротуару совершил наезд на пешехода. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила телесные повреждения и была направлена в медучреждение.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

