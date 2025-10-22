Числился в розыске: суд заключил под стражу подозреваемого в смертельном ДТП

В Багратионовске по ходатайству следователя избрана мера пресечения 41-летнему водителю, подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими. По решению суда на время следственных действий он заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 27 июля в 18:20 часов на автодороге «Калининград-Крылово через Правдинск». По предварительной информации, нетрезвый водитель «БМВ», не имевший водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фольксвагеном». В результате 24-летние водитель и пассажирка второго авто от полученных травм скончались на месте.

Следователем в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Мужчина, скрылся от следствия, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

