Жителю Зеленоградска грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
39-летний житель Зеленоградска стал фигурантом пяти уголовных дел за фиктивную постановку на учет шести мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С апреля по июнь мужчина поставил на учет по месту пребывания шестерых иностранных граждан в принадлежащем ему частном доме. В действительности мигранты по заявленному адресу не проживали. 

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. На время следственных действий фигуранту избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

