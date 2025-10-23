В Челябинской области при взрыве на предприятии погибли девять человек

В Челябинской области при взрыве на предприятии погибли девять человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Копейске Челябинской области на одном из предприятий произошел взрыв. Как сообщил губернатор Алексей Текслер в своём телеграм-канале, погибли девять человек.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести, — добавил Текслер. — Родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка. В том числе психологическая. Соответствующая работа организована». Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в местные больницы.

Губернатор также отметил, что версия прилета БПЛА не подтверждается. Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего.

По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, спасательные работы по ликвидации последствий взрыва на предприятии продолжаются, в них участвуют спасатели мобильного отряда.

