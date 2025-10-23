СК: в калининградском роддоме умер младенец, возбуждено уголовное дело

Все новости по теме: Проверки
СК: в калининградском роддоме умер младенец, возбуждено уголовное дело

В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в период с 8 по 10 октября женщина и ее новорожденная дочь находились в стационаре одного из роддомов города. Состояние ребенка резко ухудшилось, медицинскую помощь младенцу оказывалась как медицинским персоналом родильного дома, так и работниками перинатального центра. Несмотря на усилия врачей, 10 октября новорожденная скончалась.

В в рамках расследования уголовного дела изъята медицинская документация, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя регионального СК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter