СК: в калининградском роддоме умер младенец, возбуждено уголовное дело

В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в период с 8 по 10 октября женщина и ее новорожденная дочь находились в стационаре одного из роддомов города. Состояние ребенка резко ухудшилось, медицинскую помощь младенцу оказывалась как медицинским персоналом родильного дома, так и работниками перинатального центра. Несмотря на усилия врачей, 10 октября новорожденная скончалась.

В в рамках расследования уголовного дела изъята медицинская документация, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя регионального СК.